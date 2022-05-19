В ГД внесли проект о создании временных администраций за пределами России

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Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, дающий право президенту России создавать за пределами страны временные администрации, пишет ТАСС. Законодательная инициатива направлена прежде всего на создание таких структур на Украине в зоне проведения специальной военной операции.

В документе говорится, что по решению президента России может устанавливаться временная администрация на территориях, где это необходимо и куда направили российских военных для проведения миротворческой операции. Цель подобной временной администрации — обеспечить основные права и свободы человека, а также поддержать общественный порядок.

Это важные гуманитарные меры, которые необходимы на таких территориях для того, чтобы люди не страдали, а получили необходимый административный сервис, — пояснил один из авторов проекта, депутат-справедливоросс Дмитрий Кузнецов.

После того как Херсонская область перешла под контроль российских военных, на территории региона создали Херсонскую военно-гражданскую администрацию. Заместитель председателя администрации Кирилл Стремоусов уже заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.