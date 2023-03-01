В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

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Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Поправки в УК РФ и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму, сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поправки предусматривают штраф до пяти млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.

Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, — сообщил Володин.

Спикер уточнил, что второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта. Третье, итоговое чтение в случае поддержки законопроекта состоится во вторник, 14 марта.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по фактам дискредитации Вооруженных сил России заведено 152 уголовных дела, в суд передано 53 дела, на данный момент вынесено 16 приговоров. Он добавил, что дискредитация армии несет «общественную опасность», поэтому наказание вполне оправдано.

Статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в марте 2022 года, позже добавилась статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии) с максимальным наказанием в виде 15 лет лишения свободы.