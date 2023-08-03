В ГД внесен законопроект о выплате пособия на похороны через Госуслуги

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В Госдуму внесен проект поправок, предполагающий возможность получения социальной выплаты на погребение родственника через портал Госуслуг. Законопроект, внесенный правительством, опубликован в электронной думской базе.

Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина. <...> Предусмотренные законопроектом изменения не перестраивают механизм процесса выплаты социального пособия на погребение, а оцифровывают действующую схему его выплаты, — говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О погребении и похоронном деле» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Для выплаты пособия его размер предлагается определять на дату составления акта о смерти по последнему месту жительства умершего, а в случае его отсутствия — по месту государственной регистрации смерти. Возмещение стоимости услуг похоронной службе, согласно законопроекту, производится в размере, определяемом по месту погребения на дату похорон.

В случае принятия поправок они могут вступить в силу с 2025 года.

Ранее в мае Верховный суд России обязал осужденных за убийство компенсировать родственникам жертвы расходы на похороны. Кроме того, убийц обязали оплачивать поминки на 9-й и 40-й дни.