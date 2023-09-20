В ГД увидели в словах Эрдогана про Крым сигнал Западу Депутат ГД Белик назвал слова Эрдогана о Крыме сигналом Западу

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал Западу сигнал, что Россия никогда не отдаст Крым Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Эрдоган в интервью PBS исключил возможность захвата полуострова ВСУ.

Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны, — заявил Белик.

Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» и новые регионы. По его словам, за эти земли «будут биться и защищать» их вступление в состав России по результатам референдумов.

По мнению Эрдогана, заставить Россию покинуть Крым невозможно. Турецкий лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2014 году. Тогда по результатам референдума на полуострове подавляющее большинство крымчан проголосовали за присоединение к составу России. Эрдоган констатировал, что переговоры с Путиным не увенчались успехом, усомнившись в том, что позиция российского лидера может измениться. Президент Турции предположил, что украинский конфликт закончится еще не скоро, хотя Путин, по его словам, выступает за скорейшее завершение боевых действий.