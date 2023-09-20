Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал Западу сигнал, что Россия никогда не отдаст Крым Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Эрдоган в интервью PBS исключил возможность захвата полуострова ВСУ.
Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны, — заявил Белик.
Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» и новые регионы. По его словам, за эти земли «будут биться и защищать» их вступление в состав России по результатам референдумов.
По мнению Эрдогана, заставить Россию покинуть Крым невозможно. Турецкий лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2014 году. Тогда по результатам референдума на полуострове подавляющее большинство крымчан проголосовали за присоединение к составу России. Эрдоган констатировал, что переговоры с Путиным не увенчались успехом, усомнившись в том, что позиция российского лидера может измениться. Президент Турции предположил, что украинский конфликт закончится еще не скоро, хотя Путин, по его словам, выступает за скорейшее завершение боевых действий.