В ГД указали на слабые стороны инициативы об удаленке для беременных Депутат Бессараб: предложенная идея об удаленке для беременных не затронет всех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенная инициатива о предоставлении возможности удаленной работы для беременных не сможет затронуть все категории работающих женщин, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что не все россиянки имеют возможность работать из дома.

Далеко не каждая женщина работает в офисе, и далеко не каждую работу можно сделать удаленно. Поэтому думаю, что, во-первых, это поставит в неравные условия самих беременных женщин, во-вторых, нужно помнить, что беременность — это достаточно сложное состояние, но это не болезнь. Если есть необходимость сохранения беременности, то женщине обязательно выпишут соответствующий лист нетрудоспособности и она будет пребывать в комфортных условиях, — уточнила Бессараб.

Парламентарий обратила внимание, что экспертами, которые предлагают такие инициативы, чаще всего являются мужчины. Но сейчас в стране в достаточной мере урегулирован процесс труда для беременных. В некоторых случаях, по ее мнению, изменения могут навредить.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее отметил, что введение удаленной работы для беременных может понизить уровень эффективности их трудовой деятельности. Он также добавил, что такая политика должна гарантировать равные возможности для работы и продвижения по карьерной лестнице женщин в положении.