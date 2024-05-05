В ГД связали видения Зеленского о Боге с шевронами с наркогаллюцинациями Депутат Журавлев: именно Зеленскому мог привидеться Бог с украинским флагом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Именно президенту Украины Владимиру Зеленскому мог привидеться Бог с военными шевронами, заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в беседе с RT. По его словам, из-за «наркогаллюцинаций» легко спутать белое и черное, Господа и дьявола, который как раз-таки и носил бы знаки отличия ВСУ. Таким образом депутат прокомментировал заявление президента о том, что у Бога на плече «шеврон с украинским флагом».

Это скорее наркогаллюцинации, в которых он мог легко перепутать белое и черное, Бога и дьявола, который, понятное дело, за честь принял бы носить знаки отличия ВСУ, которые убивают мирных жителей и поклоняются Антихристу. Зеленский ведь и веру православную уничтожает, запрещая УПЦ и атакуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая ее защищает даже с оружием в руках. Пусть помнит, что мы — русские и с нами Бог, — заявил Журавлев.

Ранее Зеленский заявил, что Бог является союзником его страны. В своем обращении по случаю Пасхи политик допустил, что у Господа на плече «шеврон с украинским флагом». Он добавил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья» Киеву теперь навсегда далек от Украины. Президент указал, что Бог и мир видят это.