В ГД сообщили о подготовке Западом провокаций перед инаугурацией Путина Депутат Пискарев: Запад готовит провокации в преддверии инаугурации Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Россия зафиксировала попытки провокаций со стороны Запада в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится в Кремле 7 мая, заявил NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, неправительственные организации и СМИ из недружественных стран пытаются показать якобы недовольство россиян действующей властью.

В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события. <...> Они пытаются организовать выгодную им медийную картинку: показать якобы недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров и находящихся на зарубежном финансировании журналистов, — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что акции планируются около посольств России в странах Евросоюза и НАТО. Как подчеркнул депутат, активистам раздадут подготовленные плакаты, на которые будут нанесены антироссийские лозунги. По словам Пискарева, эти акции не смогут оказать никакого влияния на ситуацию в РФ и инаугурация главы государства пройдет при абсолютной поддержке россиян.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы выделили час на инаугурацию Путина. Мероприятие пройдет 7 мая в 12:00 по московскому времени. В 2018 году инаугурация президента продлилась примерно 48 минут.