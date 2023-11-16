В ГД согласились с идеей наградить спасателей за эвакуацию дома в Астрахани Хинштейн: эвакуировавших дом в Астрахани необходимо наградить за оперативность

Фото: МЧС РФ

Спасателей, эвакуировавших жителей обрушившегося дома в Астрахани, необходимо наградить орденами и медалями за оперативность, заявил в разговоре с Daily Storm председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн. По данным издания, парламентарий ответил утвердительно на соответствующий вопрос.

Конечно, — сказал депутат.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении дома. По предварительным данным, обрушились второй и третий подъезды. Бабушкин добавил, что был создан оперштаб. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате обрушения погиб как минимум один человек. Речь идет о 84-летней женщине, тело которой нашли под завалами.

Как сообщал Telegram-канала Mash, 213 человек были эвакуированы еще до обрушения. До ЧП на доме 1962 года постройки появилась трещина, на которую жители жаловались в управляющую компанию. Спасатели объявили минуту тишины на месте обрушения подъездов.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации.