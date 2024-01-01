В ГД сочли поздравление от США с Новым годом вмешательством в дела страны Пискарев: поздравление от США с Новым годом — вмешательство в дела России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова посольства США в Москве о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего», которые прозвучали в новогоднем поздравлении, расцениваются как провокация и вторжение в дела страны, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По мнению депутата, заявление посольства выглядит неискренне на фоне причастности Штатов к обстрелу Белгорода.

Посольство США в Москве выпустило «новогоднее поздравление из Америки народу России» «в это трудное время», сопроводив его аудиорядом с незаконных протестных акций против СВО. На фоне причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде заявление посольства о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности», выглядит откровенно цинично и лживо, — говорится в сообщении.

Посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян 31 декабря. В дипмиссии отметили, что народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может по праву гордиться. Однако слова о том, что США готовы к диалогу с россиянами, желающими «конструктивного будущего», парламентарий назвал провокацией.

А сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего» является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны, — заявил Пискарев.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «улучшить избирательный процесс» в Сербии являются прямым вмешательством в дела суверенного иностранного государства. По его словам, Евросоюз пытается навязать Белграду иные правила жизни и избрания власти.