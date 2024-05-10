В ГД сделали громкое заявление о мигрантах после ЧП с утонувшим автобусом Депутат Миронов призвал запретить мигрантам работать в двух сферах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Депутат Сергей Миронов, выступая на заседании Госдумы, призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Такое заявление парламентарий сделал после ДТП с пассажирским автобусом, который рухнул в реку в Санкт-Петербурге. Как известно, за рулем был выходец одной из стран Средней Азии с гражданством РФ.

Сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП: автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран, гражданин России. <…> Надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение — и мы же внесли законопроект — запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить — в системе образования, — сказал депутат.

Он также обратил внимание на то, что 18 регионов России уже приняли на местном уровне соответствующие законы относительно мигрантов. По его мнению, такая тенденция соответствует запросу общества, так как люди понимают возможные опасности.

Ранее пассажирка рухнувшего в реку автобуса рассказала, что водитель, будучи за рулем, общался с кем-то по видеосвязи. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного поведения, но мужчина не реагировал.