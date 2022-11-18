В ГД решили запретить не только ЛГБТ-пропаганду, но и призывы к смене пола Коммерсант: депутаты Госдумы внесут призывы к смене пола в перечень запрещенной информации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутаты Госдумы намерены расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, пропагандирующие не только ЛГБТ, но и смену пола, с таким предложением выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Как пишет «Коммерсант», соответствующую поправку парламентарий готовит ко второму чтению.

Так как понятия трансгендерности нет в действующем российском законодательстве, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола <...> Соответственно, в КоАП также будет предусмотрено наказание за такую пропаганду, — сказал Хинштейн.

Отметим, что действующая ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) будет предусматривать штраф. Для граждан он составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей.

За распространение среди детей информации, демонстрирующей такие отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, согласно редакции первого чтения, нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Парламентарий напомнил, что также внес поправку, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.