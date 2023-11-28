Зюганов: более 130 делегаций могут приехать в РФ к годовщине смерти Ленина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Более 130 иностранных делегаций могут приехать в Россию на памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня смерти Владимира Ленина, сообщил депутат Госдумы, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, которые приводит РИА Новости, все эти страны поддерживают позицию России по СВО.

Всего, как отметил Зюганов, к памятной дате в Россию могут приехать 132 иностранные делегации. Какие страны они будут представлять, парламентарий не уточнил. При этом депутат отметил, что все они «до единой» поддерживают Россию в вопросе Донбасса, Севастополя и Крыма.

Ранее Зюганов заявил, что Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о начале кампании по выборам президента в России. По его словам, выборы должны пройти в марте следующего года.

7 ноября источники в «Единой России» сообщали, что депутаты от партии планируют обсудить президентскую кампанию в декабре. Обсуждение может состояться на съезде, который единороссы могут провести на выставке «Россия» на ВДНХ.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, роль съезда будет в значительной степени идеологической. Предположительно, он пройдет 17 декабря при участии действующего президента России Владимира Путина. Окончательная дата съезда будет зависеть от графика российского лидера.