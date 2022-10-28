В ГД рассказали об обратном эффекте приглашения артистов на линию фронта Депутат Шолохов: звать артистов в агитбригады по принудительному принципу нецелесообразно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шолохов

Творческие люди в силу своей профессии и возможностей помогают бойцам на передовой, это всегда было и есть, но осуществлять поддержку по добровольно-принудительному принципу нецелесообразно, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах на линии фронта и вдохновлять участвующих в специальной военной операции на Украине бойцов. По мнению Шолохова, от этой инициативы может быть обратный эффект.

Есть разные артисты. Если мы актера трагического амплуа выставим в качестве человека, который должен поднимать боевой дух, я думаю, эффект может оказаться обратным. Это должно быть, но не принципу кто где получает зарплату, — считает парламентарий.

Шолохов подчеркнул, что творческая сфера является особенной, здесь важно желание артистов, которые не будут что-то делать по принуждению.

Если творческий человек делает что-то по принуждению, вряд ли будет духоподъемный эффект. Желание артиста крайне важно, при этом я не исключаю, что артисты эстрады, которые могут предоставить бойцам возможность отдохнуть душой и расслабиться, некая принудительность в этом плане может быть, — добавил Шолохов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступил с предложением обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Гусев также заявил, что артисты, получающие зарплаты или гранты от государства и при этом высказывающиеся против его политики, «должны перестать эти деньги получать».

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в свою очередь отметил, что артисты театра неоднократно ездили в Донецкую и Луганскую области и делали это «без всякого указа и по зову сердца».