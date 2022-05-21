В ГД рассказали об обмене пленными и погибшими между Россией и Украиной Депутат Слуцкий: обмен пленными между Россией и Украиной будет продолжен

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Обмен пленными и телами погибших между Россией и Украиной будет продолжен. В ближайшее время эти гуманитарные задачи будут решены, рассказал ТАСС глава думского комитета по международным делам и участник переговоров с Киевом Леонид Слуцкий.

Обмен пленных идёт, и за это время уже обменено немало пленных и тел погибших с обеих сторон. Процесс будет продолжен, и, думаю, что эти важнейшие гуманитарные задачи будут решены в ближайшее время, — сказал парламентарий.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов полка «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них есть тяжелораненые, которых направили в больницу в Новоазовске.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что Россия делает всё для того, чтобы военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от ВСУ. Он обвинил украинскую сторону в жестокости и истязаниях российских военнопленных.