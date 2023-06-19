В ГД рассказали о последствиях для России из-за слов Блинкена про Тайвань Депутат Новиков: заявления Блинкена по Тайваню не означают улучшения ситуации для России

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Энтони Блинкен

Заявления главы Госдепартамента Энтони Блинкена о том, что США против независимости Тайваня, не означают улучшения ситуации для России, заявил NEWS.ru замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, такая позиция Вашингтона вряд ли изменит политику США в отношении украинского кризиса. Новиков отмечает, что может произойти обратная ситуация, когда у Вашингтона не будет необходимости решать вопрос с Тайванем и будут освобождены ресурсы для активных действий в Европе.

Для России заявления Блинкена не означают обязательного улучшения ситуации в будущем. Если США откладывают дела по вмешательству в дела вокруг Тайваня, это не значит, что американцы займут примирительную позицию по вопросу Украины, — сказал эксперт.

Новиков также считает, что в США не готовы обострять ситуацию по Тайваню. По его мнению, перед выборами администрация президента США Джо Байдена хочет предстать перед собственными избирателями в качестве силы, способной выступать с позиции мира.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Китаем.

Накануне стало известно, что несколько членов палаты представителей Конгресса США призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. Семь представителей Республиканской партии считают, что это станет ясным сигналом для Пекина.