В ГД рассказали о мерах поддержки детей пропавших без вести участников СВО Депутат Чаплин: государство поддержит детей пропавших без вести участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 25 апреля 2025 года вступил в силу указ президента России, согласно которому право на ежемесячную выплату получат дети бойцов, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в зоне СВО или в Сирии. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru пояснил, что эта мера поддержки имеет огромное значение для семей, столкнувшихся с неопределенностью и тревогой за своих близких.

Государство берет на себя обязательство обеспечить достойную жизнь детям, чьи отцы, рискуя жизнью, выполняют свой долг перед Родиной, — подчеркнул собеседник.

По словам Чаплина, выплата будет предоставляться на каждого ребенка в семье пропавшего участника СВО. Для оформления пособия законному представителю ребенка (родитель, опекун, попечитель, усыновитель) или совершеннолетнему ребенку необходимо подать заявление с указанием реквизитов счета для перечисления средств.

К заявлению прилагаются копии документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка, справки из образовательной организации (для детей от 18 до 23 лет, обучающихся очно), справки об инвалидности (для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия), решения органа опеки и попечительства (при наличии опекунства) и документа, подтверждающего место жительства ребенка. Копии документов должны быть заверены нотариально или предоставлены вместе с оригиналами.

Размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе проживания. В Москве в 2025 году он составит 20 663 рубля на каждого ребенка. Кроме того, семьям военнослужащих, пропавших без вести, полагается выплата денежного довольствия. Для ее получения необходимо обратиться в воинскую часть с заявлением и документами.

Обеспечение социальной защиты семей военнослужащих — наш приоритет. Мы будем и дальше работать над совершенствованием системы поддержки, чтобы каждая семья, столкнувшаяся с трудностями, чувствовала заботу и внимание со стороны государства, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Социальный фонд РФ пересчитает российским семьям все детские пособия перед майскими праздниками. В результате они получат деньги не в начале мая, а до конца апреля. Деньги не по обычному графику получат семьи, которые используют безналичную выплату.