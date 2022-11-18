В ГД рассказали, могут ли республиканцы отстранить Байдена от власти Депутат Бутина: республиканцы не смогут отстранить Байдена от власти, но дело его сына могут передать в суд

Республиканцы, несмотря на большинство в Палате представителей, не смогут объявить президенту США Джо Байдену импичмент и отстранить его от власти, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. По ее словам, для этого требуется минимум 2/3 голосов Конгресса, что, если Сенат останется под контролем демократов, физически невозможно.

Парламентарий подчеркнула, что отправить сына лидера США за решетку — Хантера Байдена за его зарубежные финансовые операции, также не получится — у Палаты представителей нет таких полномочий.

Республиканцы будут проводить специальное расследование в отношении Хантера Байдена. Посадить они его, естественно, не могут, у них нет таких полномочий. Тем не менее, провести расследование и передать дело в суд — это в их силах. Что касается импичмента при контроле демократов над сенатом — это сделать будет невозможно, потому что для отстранения президента потребуется 2/3 голосов всего Конгресса при самом позитивном раскладе, если они будут специальные переговоры вести — это физически невозможно, — добавила Бутина.

В Белом доме эти действия назвали «политическим реваншем». Официальный представитель Белого дома Ян Сэмс заявил, что республиканцы вместо того, чтобы работать совместно с Байденом над решением важных для американцев вопросом, преследуют его по политическим мотивам.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что возможное расследование против семьи президента США Джо Байдена преследует политические цели и направлено на то, чтобы ослабить его позиции перед выборами 2024 года. Расследование, считает эксперт, коснется случаев коррупции со стороны сына президента Хантера Байдена, а также других проблем, таких как уход американской армии из Афганистана.