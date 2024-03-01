В ГД рассказали, могут ли помочь задержанному в Дубае футболисту «Спартака» Журова: Москва не поможет Промесу, поскольку он не является гражданином России

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Москва не может помочь задержанному в Дубае игроку «Спартака» Квинси Промесу, поскольку он не является гражданином России, заявила олимпийская чемпионка депутат Государственной думы Светлана Журова. По ее словам, которые приводит издание Metaratings.ru, сложившая ситуация в целом не повлияет на Российскую премьер-лигу.

Мы не можем ему помочь, он не гражданин России. Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра ее нет, и все забудут через некоторое время, — сказала Журова.

В четверг, 29 февраля, стало известно, что спортсмена задержали на паспортном контроле в Дубае, он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург. Футболист с товарищами по команде находился в ОАЭ на сборах. О причинах задержания информации нет. В пресс-службе футбольного клуба заявили, что ситуация с Промесом непростая, от дальнейших комментариев представители «Спартака» отказались.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.