В Госдуме рассказали, куда направят поступившие с налога на богатых деньги Депутат Нилов: поступления в бюджет от налога на богатых решат соцвопросы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Ярослав Нилов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что поступления в бюджет от налога на богатых помогут решить социальные вопросы. Как отметил парламентарий, часть денег может быть потрачена на индексацию пенсий.

Вопрос с индексаций пенсий — это, в том числе, анализ собираемых налогов и анализ поступающих взносов в социальный фонд. Я, как представитель социального комитета, конечно, поддерживаю любые меры социальной поддержки. Но у нас сейчас в ходе налоговых изменений, которые принимаются, будет обеспечиваться выполнение всех государственных обязательств, — пояснил Нилов.

Депутат уточнил, что налоговые поступления позволят решить какие-то проблемы в том случае, если от них будут остатки. Он подчеркнул, что бюджеты разного уровня обеспечивают все меры, закрепленные законодательством.

У нас все, что сейчас закреплено законодательно, все обеспечивается бюджетом. Это бюджеты разного уровня. Если увеличилось количество собираемости, это не значит, что у нас резкий рост дохода. Конечно, собираемость напрямую влияет на решение тех или иных вопросов, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что в период с января по май 2024 года в федеральный бюджет России поступило более 57 млрд рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую также называют налогом на богатство. Показатели стали больше в 1,5 раза, чем за аналогичный период предыдущего года.