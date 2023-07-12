В ГД рассказали, кого США «бросят в бой» после украинцев Миронов: США «бросят в бой» поляков и прибалтов, когда ресурс Украины будет исчерпан

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарантии безопасности являются уловкой, которая должна создать иллюзию защиты Украины без принятия страны в НАТО, заявил в разговоре с NEWS.ru лидер «Справедливой России — Патриоты — За правду», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его мнению, истинной целью США является противостояние с Россией ценой чужих жизней.

Очевидно, что эти гарантии — не более чем уловка американцев для того, чтобы не брать Украину в НАТО и не предоставлять ей реальную защиту в соответствии с уставом альянса. Защищать Украину не является целью США. Иначе бы американцы стремились установить мир. Целью является военное противостояние с Россией чужими жизнями. Когда ресурс Украины будет исчерпан, в бой будут брошены поляки и прибалты, — заявил Миронов.

Он высказал мнение, что США сделают все, чтобы участие этих стран в вооруженном конфликте оставалось их добровольным односторонним решением.

США не готовы к глобальному конфликту с Россией, поэтому делают ставку на использование всяких «шестерок» и войну на истощение с применением обычных вооружений. Таким «стратегам» стоит напомнить две вещи. Первое: у России достаточно обычных сил и средств, чтобы дать достойный отпор на локальном театре военных действий. Второе: испытывать терпение России им не стоит, — сказал Миронов.

Ранее Зеленский высказался об итогах прошедшего в Вильнюсе первого дня саммита НАТО. По мнению главы государства, они оказались неидеальными для Киева. Президент посетовал, что Украина по-прежнему не получила официального приглашения в Альянс. При этом Зеленский отметил, что осознает невозможность вступления в НАТО, пока на территории страны длится вооруженный конфликт.