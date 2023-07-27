В ГД рассказали, какое послание мог передать Путин Ким Чен Ыну Депутат Харитонов: Путин направил Ким Чен Ыну сигнал о взаимодоверии

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин мог направить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну сигнал о взаимодоверии и партнерстве, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Так он прокомментировал информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой КНДР передал ему личное послание от Путина.

Кроме приветствия, безусловно, [Путин] передал [Ким Чен Ыну] общеизвестное о ситуации в мире, международном положении России, какие-то добрые пожелания взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, не исключаю. Подал добрый сигнал для взаимодоверия, взаиморасположения, выразил поддержку, — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что доверие между Москвой и Пхеньяном — это не просто слова. Харитонов напомнил, что в 1946 году именно новосибирец Яков Новиченко спас Ким Ир Сена, в которого на параде бросили гранату.

И потом, когда Ким Ир Сен ехал в Москву, то всегда останавливался в Новосибирске. Длительное время большое представительство КНДР работало на Дальнем Востоке, в том числе строители. Это добрый, надежный сосед, он всегда рядом нужен, тем более вся экономика разворачивается на Дальний Восток, а там Южная Корея, которую обхаживает НАТО, Япония, — заключил парламентарий.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын провел экскурсию для Сергея Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне. Российскому министру показали новейшие северокорейские беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.