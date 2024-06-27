В ГД рассказали, какие запреты для мигрантов сократят число преступлений Депутат Водолацкий: трудовым мигрантам нужно запретить привозить семьи в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Запрет для трудовых мигрантов привозить с собой в страну семьи поможет сократить количество преступлений в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru депутат уточнил, что иностранцы, приехавшие в РФ работать, должны заниматься именно этим.

Когда в страну приезжает мигрант, не нужно разрешать ему привозить с собой семьи. Его взяли на работу, он должен ее выполнить и потом вернуться на свою историческую родину, а не привозить своих бабушек и дедушек, детей, жен, дядь и так далее. Один из разрабатывающихся законов освещает эту тему, — пояснил парламентарий.

Как считает депутат, также следует обязать руководителей, принимающих на работу мигрантов, полностью нести за них ответственность. Так, по мнению Водолацкого, они могут создавать специальные службы внутри организации, которые будут контролировать каждого иностранного сотрудника. Кроме того, уверен парламентарий, все приезжающие в Россию мигранты должны следовать законам и знать русский язык, традиции и историю государства.

Также в некоторых регионах есть проблема с недостатком рабочих мест для наших граждан. Они стоят в очередях в центрах занятости. Поэтому необходимо разрабатывать программу, чтобы не было такого, что в одном субъекте переизбыток кадров, а в другом их нет вовсе. Нужно создать комфортные условия, чтобы люди могли переселяться в другой субъект, — заключил Водолацкий.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что требования для мигрантов в рамках экзамена по русскому языку должны быть как для выпускников школ. В числе выдвинутых ведомством предложений — проведение экзамена с обязательным говорением, задания на определение навыков письма.