В ГД рассказали, какие налоги не будут платить участники СВО Красов: налогообложение доходов участников СВО не изменится

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Налогообложение доходов участников специальной военной операции, полученных ими во время выполнения боевых задач, не изменится, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Также он напомнил, что для российских военнослужащих и членов их семей предусмотрен ряд льгот, передает корреспондент NEWS.ru.

Налогом не облагаются доходы в виде денег и иного имущества, полученные ими безвозмездно в ходе прохождения службы по контракту, мобилизации и в период нахождения в составе добровольческих формирований. <...> Также для участников СВО есть еще одна льгота: они могут не платить налог на имущество физлиц на один из объектов, — рассказал Красов.

Ранее Госдума приняла закон, защищающий деньги участников СВО от списания по долгам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и граждан, не должны изыматься при банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство Госдума приняла в первом чтении.

До этого рабочая группа по вопросам спецоперации разработала единый стандартрегиональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все участники СВО и члены их семей. В итоговый перечень включили 20 мер поддержки, среди которых первоочередное зачисление детей бойцов в секции и кружки, компенсация платы за ЖКХ, льготы по транспортному налогу и оздоровительным путевкам, льготное питание в школах.