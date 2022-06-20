В ГД рассказали, как Россия ответит на удар по вышкам «Черноморнефтегаза» Депутат Шеремет: Россия ответит на атаку на буровые ударами по центрам ВСУ

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Ответ на атаку ВСУ на буровые платформы нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз» последует в ближайшее время. Российские войска нанесут удары по украинским центрам принятия решений, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. <...> В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, — цитирует агентство парламентария.

Он добавил, что ответ будет исчерпывающим и украинские военные оправятся от него нескоро. Шеремет уточнил, что ответственность за произошедшее понесут и страны Запада, если будет получено подтверждение, что удар был нанесён оружием, которое они поставляют Украине.

Украинские войска нанесли удар по платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму утром 20 июня. В момент атаки там работали 12 человек. В результате один из них получил тяжёлое осколочное ранение, а ещё двое — сильные ожоги. Всего с платформ спасены пять человек, они доставлены на берег. Судьба ещё семерых выясняется. Их ищут с помощью патрульных судов и авиации.

Работы на платформах приостановлены, чтобы сбросить газ и остановить огонь. Сенатор от Крыма Ольга Коивитиди отметила, что вовремя сброшенный газ позволил избежать взрыва газохранилища, который бы мог затронуть Одессу.