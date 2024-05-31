В ГД рассказали, как раненные на СВО бойцы могут бесплатно получить машину Депутат Бессараб: для получения авто бойцы СВО должны предоставить справку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Получившие тяжелые ранения участники специальной военной операции (СВО) могут получить машину от государства с ручным приводом, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что для этого нужно предоставить справку о состоянии здоровья от врача.

В тандеме будут работать соцзащита и фонд, которому поручена работа с участниками СВО и членами их семей — это «Защитники Отечества». Фонд участвовал в большой дискуссии и победил те недочеты, которые явно наблюдались по вопросам предоставления автотранспорта, — уточнила депутат.

Бессараб указала, что обсуждения о предоставлении транспортных средств проходили в несколько этапов. В ходе дискуссии поднимались вопросы о качестве и готовности отечественных автомобилей. Теперь раненые бойцы смогут получить бесплатные машины, которые будут учитывать особенности их здоровья. Бессараб также обратила внимание, что вся система по предоставлению социальных гарантий и льгот, особенно для участников СВО, в настоящее время происходит в электронном формате.

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