В ГД рассказали, как не позволить США подорвать отношения РФ с Вьетнамом Депутат Новиков: Россия должна развивать сферы сотрудничества с Вьетнамом

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин с президентом Вьетнама То Ламом перед началом российско-вьетнамских переговоров

США будут внимательно следить за развитием отношений России и Вьетнама и постараются помешать развитию сотрудничества между государствами, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, чтобы не допустить подрыва связей, Москва и Ханой должны расширить сферы партнерства.

Россия предприняла немало усилий, чтобы наладить былые связи с Вьетнамом. Хотя ясно, что это не происходит одномоментно. И недавний визит Путина в Ханой призван закрепить те наработки в развитии наших экономических отношений. США осознают ситуацию и считают наши связи с Вьетнамом угрозой для себя. Поэтому предпринимают шаги, чтобы сотрудничество развивались не так быстро. Чтобы не допустить подрыва наших связей, Москве и Ханою нужно расширять сферы партнерства, — сказал Новиков.

Парламентарий напомнил, что раньше США проводили военные операции во Вьетнаме. По его словам, Вашингтон задействовал определенные механизмы, связанные с наращиванием экономического сотрудничества, чтобы не превратить Ханой в своего оппонента после тех событий.

Вьетнам был заинтересован в развитии самых различных связей после того, как не стало Советского Союза и экономика страны оказалась в тяжелом положении. Однако там хорошо понимали, как опасно зависеть лишь от одной страны, поэтому проводили политику диверсификации. Делали так, чтобы не было перекосов в сторону сотрудничества только с одной страной, — сказал Новиков.

По словам парламентария, эта экономическая система до сих пор работает. Он убежден, что в стране нет никаких дисбалансов, которые бы «загоняли Вьетнам в ловушку, заставляя сотрудничать только с одним государством».

Ранее министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что США являются стратегическим партнером Вьетнама. По его словам, отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил о готовности Ханоя и дальше развивать сотрудничество с Вашингтоном. Это заявление было сделано спустя несколько дней после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой.