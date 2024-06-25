В ГД рассказали, как долго будут действовать мирные предложения Путина Депутат Чепа: мирные предложения президента можно назвать бессрочными

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине можно назвать бессрочными, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Однако условия для Киева способны поменяться со временем, добавил парламентарий.

Мы всегда придерживались примерно одной и той же позиции о гарантиях безопасности для России, для наших граждан, для русских людей. Она не имеет «срока годности» и будет действовать всегда. Но требования, условия, которые выдвинуты Украине, могут меняться со временем, — уточнил Чепа.

Парламентарий обратил внимание на то, что на изменения в предложениях может повлиять применение западного оружия против граждан России и ее территории, а также необходимости создания надежной буферной зоны в отношении страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что мирные предложения, озвученные Путиным, остаются в силе даже после нападения ВСУ на Севастополь. Он напомнил, что президент страны отвечал на такой вопрос во время пресс-конференции в Ханое.

Глава государства прежде заявил, что для начала переговоров власти Украины должны полностью вывести войска из новых регионов России. Помимо это, Киев обязан отказаться от намерений по вступлению в НАТО.