В ГД дали рекомендацию Швеции в связи с запланированным сожжением Корана Депутат ГД Новиков: Швеции не стоит проводить новую акцию по сожжению Корана

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Многие считают сожжение Корана в Швеции проявлением неуважения к огромному количеству людей, поэтому новая подобная акция может дать толчок началу массовых протестов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, ситуация в стране рискует усугубиться в разы, поэтому проводить данную акцию не стоит.

Вне зависимости от собственных убеждений и религии, каждый может считать сожжение Корана проявлением неуважения к огромному количеству людей, и для них эта акция тоже будет серьезной мотивацией, чтобы выразить свой протест <...> Россия может только высказать свои рекомендации, и они таковы, что такую акцию проводить не стоит, — объяснил Новиков.

Реакция части общества в Швеции на сожжение Корана очевидно не будет одобрительной, добавил депутат. По его словам, повторение соответствующей акции лишь убедит население в том, что власти не хотят прислушиваться к огромному количеству людей.

Вне всякого сомнения, по всему миру можно ожидать новых протестных акций, связанных с этим демаршем, — заключил Новиков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам мусульманских государств, призвав их встать на защиту религии. Политик возмутился их бездействием, предположив, что страх перед недовольством США и Европы перевешивает страх перед гневом Аллаха.