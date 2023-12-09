В Госдуме рассказали, чего хотят женщины в России Депутат ГД Гусев: женщины в России хотят счастья и любви

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Российские женщины хотят счастья и любви, которых им зачастую не хватает в браке, рассказал депутат Госдумы, первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев. В ходе выступления на первом всероссийском форуме «Выбор женщин» парламентарий сообщил, что СРЗП инициировала разработку межфракционного законопроекта о федеральном статусе многодетной семьи, передает корреспондент NEWS.ru.

75% разводов в современной России происходит по инициативе женщин. Вопрос: чего хотят женщины? Это не социологический вопрос, потому что у социологов, конечно же, есть ответы: того, того, того... От себя могу сказать: понятно чего — счастья хотят и любви, — заявил Гусев.

Депутат подчеркнул, что государство не может дарить людям любовь и счастье. Он также упомянул недавнюю инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей создать министерство счастья.

Никто любовь и счастье извне навязать человеку не может. Ну мы все это понимаем, все взрослые люди. И что делать в этой ситуации? Не может государство дарить людям любовь и счастье. Хотя Валентина Ивановна Матвиенко министерство такое предлагала создать. Я не против. Но вопрос, что делать государству? Вот есть ответ президента. Он очень простой. Знаете его? Следующий год — Год семьи. Отлично, я тоже за, двумя руками. <...> Ну, понятно, почему Год семьи, — потому что рождаемость падает, потому что мы вымираем. Что значит этот Год семьи для женщин? Скажите мне, пожалуйста, — сказал он.

Гусев сообщил, что законопроект о федеральном статусе многодетной семьи еще в разработке и предложения принимаются. Он отметил, что эти идеи можно направить и президенту.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным. Он пообещал, что власти подумают над этим.