В ГД раскрыли, куда должны пойти деньги от штрафов за езду без страховки Депутат Хамзаев: деньги от штрафов должны остаться в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги от штрафов за отсутствие автостраховки должны оставаться в регионах, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что средства не должны уходить в частные руки. Парламентарий считает, что инициатива о каждодневных штрафах позитивно скажется на дорожно-транспортном порядке.

Обязательно нужно так и делать, если мы хотим позитива в дорожно-транспортных вопросах, порядка. Важно, чтобы эти деньги аккумулировались в регионах, шли на развитие дорожной инфраструктуры, а не в частные руки уходили, — пояснил Хамзаев.

Парламентарий отметил, что человек, выезжающий без страховки, представляет потенциальную опасность на дороге. По его словам, в случае ДТП, если такой водитель повредит чужое транспортное средство, нет гарантий, что он просто не уедет с места аварии. Депутат добавил, что те, кто не хотят платить штрафы, просто не должны выезжать без страховки.

Ранее стало известно, что россиян могут начать штрафовать за езду без страховки каждый день. Делать это планируется по данным с камер дорожного наблюдения. Госдума может рассмотреть инициативу уже в начале августа. Предложение готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков.