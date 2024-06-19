В ГД раскритиковали предложение запретить вождение авто людям старше 70 лет Депутат Ефимов: запрещать вождение машины может только медкомиссия

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Запрещать вождение автомобиля может только медицинская комиссия, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, у всех людей разные физические возможности, поэтому нельзя просто запретить водителям старше 70 лет садиться за руль.

Медицинская комиссия должна решать, и она, кстати, очень строгая. Там проверяют не только на все остальные недостатки, на которые всех проверяют, но главное — на реакцию, сумеет ли этот гражданин вовремя среагировать, затормозить, сманеврировать, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что некоторым людям уже в 40 лет лучше не водить автомобиль. Обращать внимание нужно не на возраст, а на физические возможности, заключил Ефимов.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что запрет на вождение автомобилей пенсионерами старше 70 лет никак не сократит число ДТП. Он подчеркнул, что процент таких водителей небольшой.

До этого участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением установить верхний возрастной порог для водителей. Активисты предлагают совместно разработать проект, который запрещает садиться за руль людям старше 70 лет.