В ГД прокомментировали страх американцев из-за «убийцы спутников» РФ Картаполов: РФ не волнует страх американцев из-за «российского оружия в космосе»

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Председатель комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов прокомментировал корреспонденту LIFE.ru заявление представителей Пентагона о якобы выводе на орбиту российского спутника, способного атаковать другие космические аппараты. По словам депутата, Москву не волнуют опасения Соединенных Штатов.

Страх американцев нас волнует меньше всего, — заявил Картаполов на вопрос, было ли заявление Минобороны США вбросом или провокацией.

Напомним, что ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для СМИ заявил: по мнению Вашингтона, Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По его словам, такое оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Он также подчеркнул, что на той же орбите находится американский правительственный спутник и Пентагон продолжит следить за российским аппаратом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Предположение Минобороны США прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, Москва не станет реагировать на подобные вбросы. Он также добавил, что космическая программа России развивается планово, осуществляются пуски спутников различного назначения, в том числе тех, которые решают задачи укрепления обороноспособности страны.