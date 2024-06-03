НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России Депутат Чепа: истребители F-16 станут целью для РФ даже на территории НАТО

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16

Истребители F-16 станут целью для России, даже если будут располагаться на территории стран НАТО, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, российские системы ПВО смогут отразить атаки этих самолетов.

Депутат объяснил, что этим истребителям нужны аэродромы, у которых есть высокий уровень технического обслуживания и качественные взлетно-посадочные полосы. Такие есть на территории стран НАТО, поскольку на Украине их почти не осталось.

Один из вариантов базирования F-16 — на территории стран НАТО. И в Альянсе должны понимать, что если они говорят о применении этих истребителей на территории нашей страны, то территория их базирования будет представлять для нас угрозу. А значит, станет законной целью, — отметил парламентарий.

Чепа добавил, что даже старые российские системы ПВО видят эти носители крылатых ракет на очень большой дальности. Дело в том, что они разрабатывались в том числе под этот самолет, заключил депутат.

Ранее сенатор Владимир Джабаров сообщил, что Россия имеет все основания сбивать самолеты F-16 Нидерландов, если они будут пытаться бить по российской территории. При этом он отметил, что российские истребители ничем не хуже нидерландских.