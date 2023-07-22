В Госдуме призвали жестче проверять бизнес после ЧП с кипятком в Москве Депутат ГД Пахомов: владельцам ТЦ нужно заставлять ответственных следить за безопасностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После ЧП в московском ТЦ «Времена года» больше вопросов вызывает не изношенность здания, а проверки бизнеса, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, в некоторых аспектах необходимо ужесточить проверки, несмотря на желание поддержать бизнес и установить максимально комфортные условия для работы.

Вопрос к проверкам. <...> Сегодня в этой поддержке бизнеса, в желании установить максимально льготные, комфортные условия для работы, зачастую, конечно, уходя от плановых проверок. <...> Я не говорю, что перегибаем палку, но где-то можно быть и жестче, — сказал Пахомов.

Он также отметил, что немаловажным вопросом является и ответственность людей, задействованных в этом бизнесе и отвечающих за безопасность. При этом владельцы компаний должны озаботиться тем, чтобы подбираемый ими персонал относился к своей работе как следует, поскольку за безопасность в первую очередь отвечают именно ответственные сотрудники, а уже потом контролирующие органы.

Ранее отмечалось, что в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, четыре человека погибли, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и столовой. 50 пострадавших осматривала скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение.