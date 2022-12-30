В ГД призвали запретить бизнесу покупать рекламу у иноагентов и русофобов Депутат Толмачев предложил запретить бизнесу и госструктурам покупать рекламу у иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru предложил запретить бизнесу и государственным компаниям покупать рекламу у иностранных агентов и русофобов. Говоря об этом, он напомнил об интервью Леонида Парфенова Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором прозвучала «претензия» о рекламной интеграции с российской компанией, имеющей отношение к оборонной промышленности.

Парфенов вяло оправдывался, мол, без этой интеграции видео не вышло бы вообще. Парадоксальная ситуация. Российские компании рекламируются в блогах у тех, кто ненавидит нашу страну, финансово помогает нашим врагам, ведет антироссийскую агитацию, — заметил Толмачев.

По словам депутата, бизнес и госструктуры должны понимать, что подобные рекламные стратегии несвоевременны. В противном случае, считает он, государству стоит на нормативном языке «объяснить очевидное или прямо запретить покупать рекламное время в шоу подобных блогеров-иноагентов и русофобов».

Самому Дудю стоит припомнить работу на одном из спортивных федеральных каналов, входящих в холдинг «Газпром медиа». И работал там после 2014-го, но в оппозиционера не особо играл, поэтому его постоянные претензии к героям шоу по поводу сотрудничества с государством выглядят как минимум глупо, — добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Согласно новым нормам, уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного административного нарушения порядка деятельности иностранного агента в течение одного года.

Теперь при более чем двух нарушениях закона об иноагентах в течение года (например, отсутствие плашки на постах) можно получить до двух лет лишения свободы.