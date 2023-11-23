В ГД призвали ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов Депутат ГД Останина предложила проводить психологический тест при взятии кредита

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Председатель семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов, передает РИА Новости. В обращении депутата к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной говорится, что это необходимо для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять в долг.

Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, — написано в обращении.

По мнению Останиной, защитой для тех граждан, которые поддаются внушению мошенников, могло бы стать добровольное или обязательное психологическое тестирование перед оформлением кредита. При этом в случае неудовлетворительных результатов банк мог предложить услуги уполномоченного психолога.

Ранее мошенники убедили пожилую женщину из Подмосковья, что она участвует в операции по поимке аферистов. Пенсионерка рассказала сыну, что ездила в столицу на встречу с представителем ЦБ, который якобы освободил ее от кредита, взятого злоумышленниками. После этого женщину попросили помочь поймать преступников и подписать документы о неразглашении. Спустя некоторое время пострадавшая исчезла с деньгами и документами, ее сын обратился в правоохранительные органы.