В ГД призвали ужесточить миграционную политику после теракта в «Крокусе» Депутат Водолацкий призвал пересмотреть миграционную политику после теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миграционное законодательство в России необходимо ужесточить, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал предложение своего коллеги депутата Михаила Шеремета ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения СВО.

Михаил Шеремет высказывает мысли и предложения, которые волнуют многих граждан. Наш профильный комитет рассматривает сейчас ряд законодательных проектов. Один из них заключается в том, чтобы ужесточить требования для получения гражданства РФ и визы. Нам также необходимо поработать и в других направлениях. Отдельного внимания требуют вопросы о правилах въезда и выезда из страны, — сказал Водолацкий.

Парламентарий отметил, что понимает, почему Михаил Шеремет выдвинул такую инициативу. Однако, по его словам, некоторые сферы жизнедеятельности и экономики России нуждаются в притоке новых граждан.

Поэтому необходимо изменить закон, чтобы работодатели, приглашающие в Россию иностранцев, несли ответственность за них 24 часа в сутки. Как финансовую, так и уголовную. Пускай создают внутри компаний отдельные отделы или службы, которые будут контролировать мигрантов. И когда нас поддержит правительство, мы внесем данные изменения. Это позволит улучшить ситуацию в стране, и гражданам станет спокойнее, — заключил Водолацкий.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например, в школы и больницы. Он подчеркнул, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности сотрудников предприятия.