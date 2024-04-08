В ГД призвали ускорить признание Украины страной-террористом Депутат Журавлев: достаточно причин для признания Украины террористической стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в комментарии NEWS.ru, что Украину следуют признать террористическим государством. Свои утверждения он связал с терактом в «Крокус Сити Холле».

И без того давно уже достаточно причин, чтобы признать Украину террористическим государством. Ее официальные лица откровенно гордятся убийствами, совершенными на российской территории — их целый список — и обстрелами наших городов, которые приводят к массовой гибели мирного населения. Я призывал к такому многократно, чтобы за решением последовали еще и все сопутствующие — разрыв всех отношений и уголовное преследование тех, кто финансирует терроризм. Нападение на «Крокус» добавило аргументов для этого шага, — убежден депутат.

Журавлев заявил, что убежден в причастности Украины к теракту в «Крокусе». Он считает, что нужно обозначить это официальной позицией РФ. По его мнению, позицию России разделяют в Китае, Индии, в арабских странах. Так, он уверен, будет умножена международная изоляция Украины.

Ранее Первый канал опубликовал видео с допросов устроителей теракта, предоставленное ФСБ. На допросах арестованные назвали имя связного — Сайфулло, — который за месяц обозначил цель и координировал все звенья цепочки от доставки оружия до маршрута бегства исполнителей на Украину.

Связанное с ИГИЛ(организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) информационное агентство «Амак» в ночь на 24 марта опубликовало видео и сообщило, что на кадрах запечатлены действия террористов от первого лица в «Крокус Сити Холле». В опубликованном ролике изначально были скрыты лица боевиков, а также искажены их голоса.