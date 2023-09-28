В ГД призвали УЕФА наказать страны, бойкотирующие Россию Депутат ГД Свищев: в УЕФА должны наказать бойкотирующие Россию страны

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Свищев

В УЕФА должны наказать страны, которые выступили за бойкот спортсменов из России, допущенных к юношеским соревнованиям, призвал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий уточнил, что в организации ожидали подобной реакции. Депутат также усомнился, что сборные других стран вряд ли будут бойкотировать матчи с россиянами, иначе они получат техническое поражение.

Глупость и словоблудие, на самом деле все будут участвовать. Надо понимать, что такие лозунги недопустимы, УЕФА должны наказывать страны, которые использовали такую противозаконную тактику и призывы, — пояснил Свищев.



Смягчение от УЕФА является положительной тенденцией, уверен парламентарий. Свищев подчеркнул, что это первый шаг для возвращения российских спортсменов на мировую арену. При этом депутат добавил, что ребятам будет сложно понять, почему они вынуждены выступать в «безликой футболке».

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша ранее заявил, что юношеские сборные Польши не будут соревноваться со сборными РФ. Накануне исполнительный комитет УЕФА допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные.