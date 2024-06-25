В ГД призвали судить власти Волгограда за пострадавшую от собак пенсионерку Депутат Бурматов: власти Волгограда несут ответственность за бродячих собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Волгограда несут ответственность за бродячих собак в регионе, чиновников необходимо наказать за пострадавшую от животных пенсионерку, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что нужно возбудить уголовное дело в отношении местных чиновников, не организовавших отлов.

Надо наказать и возбудить уголовное дело против местных чиновников, которые не организовали отлов этих бездомных собак в Волгограде, не организовали их помещение в приюты. Такая ответственность у нас предусмотрена, это причинение вреда по неосторожности и халатности. Должно быть возбуждено уголовное дело, так как чиновники местные отвечают за это, — пояснил Бурматов.

Депутат уточнил, что люди должны быть защищены от нападения бездомных животных, в то время как самих собак нужно уберечь от жестокого обращения. Парламентарий заявил, что бездомных собак должны помещать в приюты и содержать в достойных условиях. Он также напомнил, что живодерские предложения, в том числе по отстрелу, подпадают под действие Уголовного кодекса.

Всякие живодерские предложения как от жителей Волгограда по типу отстрелов бродячих собак подпадают под действие Уголовного кодекса. С животными необходимо поступать гуманно. Всевозможные эпизоды догхантерства, то есть массового убийства собак, подпадают под 245-ю статью УК РФ, там до пяти лет лишения свободы, — подчеркнул парламентарий.

Бездомные собаки ранее напали на девятилетнего школьника в спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» близ села Преображенка в Забайкалье. Мальчик ушел в лесную неогороженную часть территории, где встретил стаю. Позже его с множественными рвано-укушенными ранами головы, туловища и конечностей обнаружили сотрудники учреждения.