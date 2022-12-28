В ГД призвали создать независимую ОС, несмотря на «возвращение» Microsoft Депутат ГД Толмачев призвал к независимости в IT-сфере на фоне «возвращения» Microsoft

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что решение Microsoft вернуть россиянам возможность скачивать Windows свидетельствует о продолжающемся интересе зарубежных компаний к российскому рынку, а само их возвращение будет способствовать улучшению качества продуктов и услуг. С другой стороны, ненадежность западных партнеров заставляет задуматься о создании собственных разработок в IT-сфере, в том числе независимой операционной системы, и привлекать для этого как молодых, так и опытных сотрудников, отметил законодатель.

Мы должны иметь свои интеллектуальные и технические наработки, мы должны быть автономны по примеру ситуации с продовольственной безопасностью. Нам нужна своя независимая ОС, свои устройства, своя техника. От самолетов до ПО для автомобилей. [Программное обеспечение и оборудование должно быть] на 100% российским — и разработанным, и качественно собранным в России, — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ для скачивания Windows на официальном сайте компании. Установить можно как последнюю версию Windows 11, так и Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. IT-эксперты предположили, что это связано с корректировкой политики корпорации по отношению к россиянам, которые уже купили Windows.

IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер пояснил, что это решение вызвано желанием не потерять российский рынок, к чему склоняются и другие иностранные компании. По его словам, Microsoft важно поддерживать свои продукты в финансовом и репутационном смысле, сохраняя влияние и лояльность пользователей, в том числе и в России. К тому же, как указал специалист, на рынке уже появились альтернативные игроки, способные составить конкуренцию продуктам Microsoft и даже вытеснить их, что крайне невыгодно фирме.