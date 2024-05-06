В ГД призвали сделать социальные туры по России для детей Депутат Тарбаев: детский туризм нужно погрузить в понятие «социальный туризм»

Детский туризм следует отнести к категории «социальный туризм», считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Как он отметил в беседе с НСН, сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Ранее стало известно, что спрос на детский пляжный отдых в России снизился в 2024 году.

Сейчас мы готовим новый законопроект, которым как раз будет учтено направление туристической деятельности в России, которое будет закреплять за государством определенную социальную ответственность. Мы хотим детский туризм погрузить в понятие «социальный туризм», который и будет являться для государства приоритетным в плане развития туристической индустрии, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что дальше слово за Минэкономразвития. Он добавил, что фонду детского туризма необходим капитальный ремонт, поскольку он очень сильно устарел. Многие детские лагеря на данный момент не соответствуют должному уровню оказания услуг и безопасности, поэтому либо находятся в плачевном состоянии, либо вовсе закрыты.

Нужно определиться, кто будет ответственным за развитие этой отрасли, подчеркнул Тарбаев. По его мнению, после назначения конкретного органа или ведомства можно будет работать над развитием детского туризма.

Ранее стало известно, что порядка 65% граждан России в текущем году планируют заняться внутренним туризмом во время отпуска. Уточняется, что более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле.