В ГД призвали Роспотребнадзор проверить безопасность популярного драже Депутат Леонов призвал Роспотребнадзор обратить внимание на драже Skittles

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Работа Роспотребнадзора — мониторить ситуацию в мире и обращать внимание на то, что от некоторой продукции начинают отказываться или вовсе запрещать ее, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, призвав ведомство проверить драже Skittles. По его словам, Роспотребнадзору необходимо вмешаться, потому что здесь возможны реальные последствия.

Мониторингом опасности для здоровья тех или иных продуктов по факту должен заниматься Роспотребнадзор. Это прямая их функция. К сожалению, либо эта работа ведется настолько непублично, что о ней никто не знает, либо не ведется вообще. Можно мониторить ситуацию в мире. Если там начинают отказываться или запрещать эти конфеты, то с ними что-то не так. Не просто коммерческий ход, а возможны реальные последствия. Здесь необходимо вмешиваться, — отметил Леонов.

Депутат добавил, что у врачей нет полномочий запретить тот или иной товар, однако они могут начать бить тревогу. По его словам, Роспотребнадзору необходимо проанализировать состав драже и добавки, которые в нем содержатся. Если они не соответствуют списку разрешенных, значит, продукцию необходимо запретить.

Между тем представители компании Mars сообщили NEWS.ru, что не используют синтетические пищевые красители в составе Skittles и других кондитерских изделий. По их словам, все ингредиенты соответствуют пищевым требованиям, принятым в России.

Компания Mars не использует синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий. Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации, - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить Skittles из-за того, что конфеты могут вызывать рак и бесплодие. Медицинское сообщество считает, что в драже находятся вредные для организма красители, например E171 — диоксид титана.