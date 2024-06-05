В ГД призвали региональных «самодуров» прекратить обыски до трусов на ЕГЭ Депутат Чернышов попросил местные власти прекратить обыски детей на ЕГЭ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Региональным «самодурам» следует прекратить обыски детей до трусов перед сдачей ЕГЭ, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с NEWS.ru депутат уточнил, что в этом году экзамены в школах спровоцировали целую эпидемию бесправия. По словам парламентария, произошла разбалансировка вертикали системы образования.

В этом году ЕГЭ спровоцировал настоящую эпидемию бесправия. Обыски до трусов в Воронежской области, в Чувашии, в Подмосковье, вырезанные в туалетах двери в Татарстане. Многие задаются вопросом, почему уже первый скандал не остановил самодуров в других населенных пунктах? Дело в том, что, к сожалению, произошла разбалансировка вертикали системы образования, — пояснил Чернышов.

По его словам, на местах многие парадоксально восприняли новость об обыске на входе в школу и стали использовать ее в качестве примера для подражания. Как отметил депутат, из-за такого подхода школьники становятся «продуктом, искореженным ЕГЭ».

Такая удивительная логика вырабатывается, потому что не бьют по рукам из Москвы, не объясняют: «Так делать не нужно!» А если чиновники не могут обеспечить нормальный контроль и надзор внутри своей системы, то что можно говорить о выпускниках, которые, к ужасу, становятся продуктом, искореженным ЕГЭ? — заключил Чернышов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявил, что пусть лучше кто-то спишет на ЕГЭ, чем все пострадают от недостойного обращения. Так он прокомментировал скандальные ситуации с досмотрами перед экзаменами. Фадеев назвал происходящее безобразием и отметил, что речь идет о различных регионах России.