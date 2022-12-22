В ГД призвали признать геноцидом действия нацистов в Воронежской области Депутат Гаврилов призвал признать геноцидом советского народа действия нацистов в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия немецко-фашистских захватчиков на территории Воронежской области в период Великой Отечественной войны необходимо признать геноцидом советского народа, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что «на оккупированной гитлеровцами с сентября 1941 года по январь 1943 года территории региона погибли 198 300 человек, среди которых 6210 военнопленных и 4911 мирных жителей зверски убили путем расстрела, повешения».

Для определения точных сведений о жертвах и местах их захоронения, а также для установления памятников участники поднят большой объем архивных материалов, подтверждающих обстоятельства запредельной бесчеловечности нацистских оккупантов. <...> На оккупированной гитлеровцами с сентября 1941 года по январь 1943 года территории региона погибли 198 300 человек, среди которых 6210 военнопленных и 4911 мирных жителей зверски убили путем расстрела, повешения, — сказал депутат.

В качестве примера парламентарий привел признание геноцидом преступлений нацистов в Орловской, Псковской и Ростовской областях. Так, в приговоре Ростовского суда отмечается, что геноцид стал частью плана фашистской Германии по зачистке и изгнанию мирного советского населения Ростовской области для дальнейшей колонизации ее земли немцами.

Важно признать в судебном порядке факт совершения на территории Воронежской области геноцида нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, — подчеркнул депутат.

Городской суд Санкт-Петербурга ранее признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.

За время блокады, как выяснили сотрудники прокуратуры, погибли не менее 1 млн 93 тысяч жителей города. Это больше трети населения Ленинграда на начало 1941 года.