В ГД призвали посмертно наградить бойца, оставившего послание в Марьинке Депутат Журавлев: оставивший послание в Марьинке боец заслуживает награды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Погибший военнослужащий, чье послание нашли в Марьинке, должен быть представлен к награде, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Перед этим, по словам депутата, необходимо провести расследование и выяснить, действительно ли боец противостоял штурмовой группе ВСУ в одиночку.

Как сказал наш президент, все, кто находится на передовой, — герои. Я полностью с ним согласен. Для меня тоже все, кто воюет на нашей стороне, безусловно, герои. Что касается этого конкретного случая, в обстоятельствах случившегося предстоит детально разобраться командованию. И если, как предполагается, боец в одиночку противостоял штурмовой группе ВСУ в составе девяти человек, то это, вне всяких сомнений, подвиг, заслуживающий высокой награды, — заявил Журавлев.

Депутат также призвал помочь семье погибшего. Он выразил уверенность, что это будет сделано в ближайшее время, потому что поддержка родственников военнослужащих является одной из приоритетных задач государства.

Ранее Telegram-канал RT сообщил, что в ходе боев в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР) на стене одного из домов было найдено прощальное послание российского военнослужащего, подразделение которого попало в засаду и было окружено. Канал пишет, что в нем боец просил сослуживцев позаботиться о его родных.

RT отмечает, что автором послания был 22-летний Роман Рудаков, входивший в состав штурмовой группы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. По сведениям канала, кирпич с надписью извлекли из стены дома, командир полка решил сделать из него памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.