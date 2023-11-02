В ГД призвали не соглашаться на предложение Армении обойти Римский статут Депутат Водолацкий: РФ не надо соглашаться на предложение обойти Римский статут

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Россия не должна соглашаться на предложение Еревана обойти Римский статут, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Армения должна аннулировать саму ратификацию документа, тогда сотрудничество государств продолжится.

Я считаю, что России не стоит соглашаться, по той причине, что не стоило Армении применять данный статут, его ратифицировать, подписывать. Он несет большие проблемы в первую очередь для самой Армении. Для России и тех лиц, которые могут преследоваться Международным уголовным судом, эта проблема является ничтожной, сама ее суть имеет политический момент, — отметил он.

Водолацкий напомнил, что Армения входит в ОДКБ и СНГ, а также является партнером Москвы во многих проектах, и на этом фоне власти приняли такие «подлые решения». По его словам, из Армении пытаются сделать вторую Украину, поэтому народу республики не стоит идти «на поводу у англосаксов».

Я думаю, нужно аннулировать ратификацию [Римского статута], и тогда это будет правильно для дальнейшей нормальной и стабильной работы. Сегодня руководство Армении использует в своих целях антироссийские западные силы, пытаясь разрушить сотрудничество и дружбу, которая у нас есть, — уверен депутат.

Ранее вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян заявил, что Ереван предложил Москве подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда. Он пояснил, что подписание такого соглашения было предложено месяцами ранее до ратификации Римского статута, однако российские власти по-прежнему не ответили.

В середине октября Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте этого года выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Армянская сторона утверждает, что ей необходимо присоединиться к МУС, чтобы инициировать судебные разбирательства против Азербайджана. В МИД РФ указали, что присоединение Армении к Римскому статуту является недружественным шагом по отношению к России. В ведомстве подчеркнули, что не видят поля для диалога с Ереваном по этому вопросу.