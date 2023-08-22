В ГД призвали не называть предателями выступающих без флага спортсменов Депутат Журова призвала не считать предателями выступающих без флага спортсменов

Выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, с такими ярлыками и оценками нужно быть поаккуратнее. Журова напомнила о том, как сборная СНГ выступала под нейтральным флагом в 1992 году.

Если спортсмены не подписывали никаких бумаг, предателями их называть крайне сложно. Как их можно назвать предателями? А когда была команда СНГ, их тоже стоило называть предателями? Тогда это была вынужденная история, сейчас тоже. С такими ярлыками и оценками нужно быть аккуратнее. Ребята нигде ни слова не сказали плохого о России. Если человек что-то высказывает о России, будучи в нейтральном статусе, это другой вопрос, — считает Журова.

В то же время депутат отметила, что общественность склоняется к тому, чтобы российские спортсмены не выступали без флага и гимна, однако с другой стороны, по мнению Журовой, этого и добиваются на Западе.

Если мы этого не будем делать, этого и хотят наши оппоненты, чтобы нас вычеркнули из истории, нигде не было российских фамилий, чтобы мы исчезли и никогда не появлялись. Здесь две стороны, как у любой проблемы. Если запретить нашим теннисистам выступать, они все равно, скорее всего, будут выступать за свои деньги. Они же не тратят государственные деньги. Выступая в нейтральном статусе, они нигде не говорят, что они не россияне, они этого не отрицают и не подписывали никакие документы. Скорее всего, у шахматистов то же самое, — добавила Журова.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила в соцсети Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что власти Чехии отказали ей во въезде в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации в Праге. Спортсменка сделала репост заявления WTA, в котором утверждается, что чешское руководство не разрешило некоторым теннисистам въезжать на территорию государства вопреки тому, что ассоциация допустила их до участия в турнире в нейтральном статусе.