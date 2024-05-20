В ГД призвали не исключать связь между гибелью Раиси и майскими покушениями Слуцкий усмотрел связь между гибелью Раиси и покушением на Фицо

Фото: Azin Haghighi/AP/TASS

Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, а также покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда складываются в цепочку трагических совпадений, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, при расследовании этих происшествий нельзя исключать ни одну из версий.

Слуцкий назвал огромной трагедией крушение вертолета, на борту которого находилась делегация во главе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его словам, следствию предстоит выяснить, что именно стало причиной аварии.

Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку «трагических совпадений». И нельзя здесь исключать ни одну из версий, — отметил он.

Лидер ЛДПР выразил глубокие соболезнования иранскому народу, а также родным и близким Ибрахима Раиси. Он отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее направил телеграмму с соболезнованиями верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. По его словам, народ республики понес тяжелую и невосполнимую утрату. Политик уверен, что иранские структуры проведут тщательное расследование трагедии и установят ее причины.