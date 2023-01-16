В ГД призвали направить штрафы за выброшенных животных на постройку приютов Депутат Бурматов призвал направить штрафы за выброшенных животных на постройку приютов

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Штрафы за выброшенных на улицу животных могли бы быть направлены не напрямую в федеральный бюджет, а на строительство приютов для бездомных животных, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, тот же принцип распространялся бы на штрафы за иные правонарушения, связанные с животными. Депутат отметил, что это помогло бы решить вопрос с выделением федеральных средств для постройки приютов. Такой принцип также стимулировал бы власти регионов бороться с нарушениями, так как деньги со штрафов вернулись бы к ним в виде субсидий, добавил парламентарий.

Куда пойдут деньги? По действующему закону — в федеральный бюджет. Но, по моему мнению, они должны быть «окрашены». Это помогло бы снять извечный вопрос, какие федеральные средства направить на строительство приютов. По сути, платить будут люди, которые недопустимо повели себя в отношении животных, — отметил Бурматов.

Депутат рассказал, что ожидает принятия подготовленного им совместно с Павлом Крашенинниковым пакета поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Они утвердят штрафы за избавление от животных до 30 тысяч рублей, ответственность до 200 тысяч рублей за связанные с использованием животных в цирках нарушения, а также санкции за жестокое обращение с животными до 100 тысяч рублей и штрафы за натравливание животных на человека в размере 200 тысяч рублей.

В Госдуму ранее внесли вторую версию законопроекта, запрещающего проведение хирургических операций, меняющих физиологию животных, при отсутствии ветеринарных показаний. Депутаты Мосгордумы, подготовившие поправки к законопроекту, указали, что многие ветклиники проводят калечащие операции как косметические, вводя в заблуждение владельцев животных. Так, у кошек после онихэктомии изменяется нагрузка на лапы и страдает позвоночник, но это происходит в течение нескольких лет, и последствия становятся очевидны не сразу. Первый вариант законопроекта, внесенный в марте 2021 года, получил отрицательный отзыв правительства, в котором говорилось, что некоторые его понятия противоречат ветеринарному законодательству.